Головокружение

Головокружение (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Vertige
Триллер81 мин18+

О фильме

Группа друзей на каникулах решает отправиться в горы. Подъем оказывается более рискованным, чем было запланировано, тем более, что молодые люди скоро понимают, что они не единственные смельчаки в горах. Приключение превращается в кошмар.

Страна
Франция
Жанр
Триллер
Качество
SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb