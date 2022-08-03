Голиаф и дракон (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно
7.61960, La vendetta di Ercole
Фэнтези, Мелодрама85 мин12+
О фильме
В то время как Голиаф сражается с огнедышащей трехглавой псиной и ужасной летучей мышью, его брат Илюс в это время влюбляется в невесту злого короля Эврисфея, который убил родителей Голиафа. Он захватывает Илюса в плен и приговаривает его к смерти. Дальше хуже, кентавр похищает жену бедного Голиафа и приводит ее к этому ужасному тирану…
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ВКРежиссёр
Витторио
Коттафави
- МФАктёр
Марк
Форест
- БКАктёр
Бродерик
Кроуфорд
- ГААктриса
Габи
Андре
- РТАктёр
Ренато
Терра
- ФРАктриса
Федерика
Ранки
- УСАктёр
Уго
Сассо
- СМАктёр
Сандро
Моретти
- СФАктёр
Сальваторе
Фурнари
- ДСАктёр
Джанкарло
Сбраджа
- МДАктёр
Микеле
Джентилини
- ДТСценарист
Дуччо
Тессари
- МФСценарист
Марио
Феррари
- АМПродюсер
Армандо
Моранди
- АТПродюсер
Алессандро
Таска
- МЛМонтажёр
Маурицио
Лучиди
- ЛБКомпозитор
Лес
Бакстер