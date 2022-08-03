Голиаф и дракон (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

В то время как Голиаф сражается с огнедышащей трехглавой псиной и ужасной летучей мышью, его брат Илюс в это время влюбляется в невесту злого короля Эврисфея, который убил родителей Голиафа. Он захватывает Илюса в плен и приговаривает его к смерти. Дальше хуже, кентавр похищает жену бедного Голиафа и приводит ее к этому ужасному тирану…

