Голиаф и дракон (фильм, 1960) смотреть онлайн бесплатно

7.61960, La vendetta di Ercole
Фэнтези, Мелодрама85 мин12+

В то время как Голиаф сражается с огнедышащей трехглавой псиной и ужасной летучей мышью, его брат Илюс в это время влюбляется в невесту злого короля Эврисфея, который убил родителей Голиафа. Он захватывает Илюса в плен и приговаривает его к смерти. Дальше хуже, кентавр похищает жену бедного Голиафа и приводит ее к этому ужасному тирану…

Страна
Франция, Италия
Жанр
Боевик, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb

