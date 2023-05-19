Гнездо (фильм, 2016) смотреть онлайн

Кора, 19-летняя девушка, возвращается в место, где прошло ее детство, в Букко. Она помогает своему отцу-мэру города Микеле, в организации Праздника Девы Марии Букко, ежегодное мероприятие, которое привлекает множество паломников и туристов. Но прибытие таинственного Саверио нарушает гармонию «святого» места, раскрывая преступление, совершенное жителями деревни 40 лет назад.

