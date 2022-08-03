Гнев небес
Гнев небес
6.52018, Fighting the Sky
Фантастика, Боевик93 мин12+

Гнев небес (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Странные потусторонние звуки раздаются эхом по всему миру. Чтобы узнать, откуда они появляются, группа исследователей, возглавляемая опытным уфологом Лоррейн Гарднер, отправляется в экспедицию. Однако во время путешествия они начинают открывать для себя больше, чем ожидали.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

3.0 IMDb