Гнев небес (фильм, 2018) смотреть онлайн

Странные потусторонние звуки раздаются эхом по всему миру. Чтобы узнать, откуда они появляются, группа исследователей, возглавляемая опытным уфологом Лоррейн Гарднер, отправляется в экспедицию. Однако во время путешествия они начинают открывать для себя больше, чем ожидали.

