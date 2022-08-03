Гнев небес (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Странные потусторонние звуки раздаются эхом по всему миру. Чтобы узнать, откуда они появляются, группа исследователей, возглавляемая опытным уфологом Лоррейн Гарднер, отправляется в экспедицию. Однако во время путешествия они начинают открывать для себя больше, чем ожидали.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
3.0 IMDb
- КФРежиссёр
Конрад
Фарадж
- АКАктриса
Анджела
Коул
- РКАктёр
Роджер
Коннерс
- ДААктриса
Джудит
А. Фарадж
- ЭХАктриса
Элисон
Хэдрик
- МУАктёр
Мэттью
Уорд
- НЭАктриса
Николь
Энн Хикс
- ЛРАктёр
Логан
Робертс
- ЛКАктёр
Ларри
Кехилл
- ББАктриса
Брианна
Бурк
- ДМСценарист
Дэвид
Мэттью Каммингс
- КФСценарист
Конрад
Фарадж
- КФПродюсер
Конрад
Фарадж
- ГКПродюсер
Грег
Краус
- ГКОператор
Грег
Краус