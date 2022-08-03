Сeстры Ида и Тува предпочитают разглядывать рыбок не в теплых лагунах Карибского моря, а в ледяной воде Северного. Именно туда дайверши и отправились на Рождество, прихватив с собой всe необходимое снаряжение. Во время внезапного камнепада Туву придавило осколком на глубине около 30 метров. Запас кислорода не бесконечный, а помощи ждать неоткуда. Спасать ситуацию придeтся Иде – наименее опытной ныряльщице из двух сестeр.

