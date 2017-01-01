Globe: Король Лир
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Globe: Король Лир

Фильм Globe: Король Лир

2017, King Lear: Live from Shakespeare's Globe
Драма16+
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О фильме

У Короля Лира три дочери и ни одного сына. Отец принимает опрометчивое решение разделить королевство между своими детьми, даже не представляя, к каким последствиям приведет этот необдуманный шаг. За его щедрость платят жестокостью, и вот уже король вынужден скитаться по миру как бродяга. В конце концов к Лиру приходит тяжкое осознание: вся его жизнь основана на лживых ценностях.

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Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Качество
Full HD

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