Гладиатор (фильм, 1992) смотреть онлайн

Спортивный драматический фильм «Гладиатор» — картина режиссера Роуди Херрингтона о темном мире подпольных боев.



Молодой боксер Томми Райли переезжает с отцом в Чикаго в надежде начать новую жизнь. Но долги семьи быстро загоняют его в угол, и вскоре юноша вынужден участвовать в нелегальных боксерских поединках, чтобы заработать деньги. Здесь он знакомится и заводит дружбу с двумя столь же молодыми спортсменами — Линкольном, для которого бои — шанс вырваться из гетто, и Романо, который планирует потратить призовые на то, чтобы вывезти прах отца на родину в Кубу. Увы, мир подпольного бокса жесток: организатор поединков заставляет друзей биться друг с другом, и победить в этом противостоянии может только один.



Это не просто спортивная драма, а история о мужестве, преданности и выборе между личной выгодой и верностью друзьям. Смотреть «Гладиатор» будет интересно зрителям, которые любят эмоциональное кино с яркими, харизматичными героями.



