Гладиатор (фильм, 1992) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Спортивный драматический фильм «Гладиатор» — картина режиссера Роуди Херрингтона о темном мире подпольных боев.
Молодой боксер Томми Райли переезжает с отцом в Чикаго в надежде начать новую жизнь. Но долги семьи быстро загоняют его в угол, и вскоре юноша вынужден участвовать в нелегальных боксерских поединках, чтобы заработать деньги. Здесь он знакомится и заводит дружбу с двумя столь же молодыми спортсменами — Линкольном, для которого бои — шанс вырваться из гетто, и Романо, который планирует потратить призовые на то, чтобы вывезти прах отца на родину в Кубу. Увы, мир подпольного бокса жесток: организатор поединков заставляет друзей биться друг с другом, и победить в этом противостоянии может только один.
Это не просто спортивная драма, а история о мужестве, преданности и выборе между личной выгодой и верностью друзьям. Смотреть «Гладиатор» будет интересно зрителям, которые любят эмоциональное кино с яркими, харизматичными героями.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Боевик, Драма
- РХРежиссёр
Роуди
Херрингтон
- ТЭАктёр
Т.
Э. Рассел
- РЛАктёр
Роберт
Лоджа
- ВСАктёр
Вонте
Свит
- БДАктёр
Брайан
Деннехи
- ОДАктёр
Осси
Дэвис
- ДСАктёр
Джон
Седа
- ДМАктёр
Джеймс
Маршалл
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- КБАктриса
Кара
Буоно
- Актёр
Кьюба
Гудинг мл.
- ЛКСценарист
Лайл
Кесслер
- ДМСценарист
Джордже
Миличевич
- ФППродюсер
Фрэнк
Прайс
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Рот
- ДХХудожник
Джей
Харт
- БАХудожник
Брюс
Алан Миллер
- ГФХудожник
Грегг
Фонсека
- ДХудожник
Донфелд
- ПЗМонтажёр
Питер
Зиннер
- БФКомпозитор
Брэд
Фидель