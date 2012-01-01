Гипнотизер (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Комиссар уголовной полиции Иона Линна связывается с врачом Эриком Марией Барком и убеждает загипнотизировать единственного свидетеля, чтобы предотвратить очередное убийство.



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