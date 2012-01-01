Гипнотизер (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Hypnotisören
Триллеры, Ужасы116 мин18+
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Сюжет
Комиссар уголовной полиции Иона Линна связывается с врачом Эриком Марией Барком и убеждает загипнотизировать единственного свидетеля, чтобы предотвратить очередное убийство.
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Рейтинг
5.6 �КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- ТЗАктёр
Тобиаш
Зиллиакус
- МПАктёр
Микаэл
Персбрандт
- Актриса
Лена
Олин
- ХААктриса
Хелена
Аф Сандеберг
- ОПАктёр
Оскар
Петтерссон
- АААктриса
Анна
Ацарате
- ЙБАктёр
Йонатан
Бёкман
- ЯВАктёр
Ян
Вальдекранц
- Актриса
Ева
Меландер
- ГТАктёр
Горан
Торелл
- ПВСценарист
Паоло
Васирка
- ЛХСценарист
Лассе
Халльстрём
- ААСценарист
Александер
Андориль
- БХПродюсер
Бёрье
Ханссон
- СБПродюсер
Серина
Бьёрнбом
- ОСКомпозитор
Оскар
Сёдерберг