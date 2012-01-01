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Гипнотизер

Гипнотизер (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Hypnotisören
Триллеры, Ужасы116 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Комиссар уголовной полиции Иона Линна связывается с врачом Эриком Марией Барком и убеждает загипнотизировать единственного свидетеля, чтобы предотвратить очередное убийство.

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Информация

Страна
Швеция
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гипнотизер»

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