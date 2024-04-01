Гиганты Арктики (фильм, 2018) смотреть онлайн

Рассказ о строительстве сложнейших морских сооружений — гигантских ледоколов. Документальный фильм, который позволяет оказаться на Балтийском заводе и понаблюдать за увлекательными техническими процессами.



Санкт-Петербург много лет не только культурная столица России, но и город, где расположены крупные верфи и судостроительные заводы. На последних налажено масштабное производство военно-морских объектов, подводных лодок, а еще гражданских судов. Именно по одному из таких заводов команда фильма предлагает совершить путешествие, полное уважения к истории российского судостроения, — отрасли, которая со времен Петра Первого была в фокусе государственной политики. Балтийский завод был построен в 1856 году, и именно в его стенах был создан первый российский ледокол. Век спустя производство ледоколов все еще идет полным ходом.



Увидеть, как в цехах завода трудятся над новой серией ледоколов, можно в проекте «Гиганты Арктики», — документальный фильм 2018 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе.



