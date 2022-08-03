Гигант
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Гигант

Гигант (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Gigante
Драма85 мин18+

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О фильме

Охранник супермаркета влюбляется в уборщицу. Но однажды предмет обожания исчезает из поля видимости камер слежения и с его черно-белого монитора.

Страна
Нидерланды, Испания, Аргентина, Уругвай, Германия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb