Гидроэлектросчастье
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Гидроэлектросчастье

Фильм Гидроэлектросчастье

2024, Hydroelectric Joy
Документальный18+
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О фильме

Ленинград, 1960-е. Во время зимнего отпуска на турбазе инженер-гидростроитель Вадим влюбляется в биолога Веру. Их роман прерывается срочной командировкой в Египет — Вадим должен принять участие в строительстве Асуанской ГЭС на Ниле. Он обещает вернуться со стройки героем. Вадиму не привыкать: Волга и Дон, Енисей и Днепр, Ангара и Лена — ни одна река еще не устояла под его натиском. Не устоит и Вера.

Гидроэлектросчастье покупка билетов в кино онлайн

Страна
Франция
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.2 IMDb