Фильм Гидроэлектросчастье

Ленинград, 1960-е. Во время зимнего отпуска на турбазе инженер-гидростроитель Вадим влюбляется в биолога Веру. Их роман прерывается срочной командировкой в Египет — Вадим должен принять участие в строительстве Асуанской ГЭС на Ниле. Он обещает вернуться со стройки героем. Вадиму не привыкать: Во�лга и Дон, Енисей и Днепр, Ангара и Лена — ни одна река еще не устояла под его натиском. Не устоит и Вера.



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