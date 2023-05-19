Гибискус (фильм, 2018) смотреть онлайн

Одинокий работник кладбища случайно возвращает к жизни красивую молодую женщину, прочитав над ее могилой молитву о воскрешении. Всего через три дня она вернется в загробную жизнь, и парень должен помочь ей прожить оставшиеся часы на полную катушку.

