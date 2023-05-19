Гибискус (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.92018, Hibiscus
Фэнтези, Мелодрама72 мин18+
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О фильме
Одинокий работник кладбища случайно возвращает к жизни красивую молодую женщину, прочитав над ее могилой молитву о воскрешении. Всего через три дня она вернется в загробную жизнь, и парень должен помочь ей прожить оставшиеся часы на полную катушку.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ТБРежиссёр
Таван
Бейзмор
- БФАктёр
Брэндон
Фишер
- БФАктёр
Брайан
Фицпатрик
- ЧФАктёр
Чарли
Фарр
- МФАктриса
Микая
Фишер
- ЭРАктриса
Эрика
Рингор
- АЛАктриса
Алексис
Лопес
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эн
- ЭГАктриса
Эми
Годдар
- ЛКСценарист
Ламонт
Коуч
- ЛКПродюсер
Ламонт
Коуч
- АВПродюсер
Азра
Валани
- МКПродюсер
Мелисса
К. Уэбб
- ЭДХудожник
Эндрю
Дж. Баррон
- СКМонтажёр
Стэн
Коул
- ЛКМонтажёр
Ламонт
Коуч
- ТБОператор
Таван
Бейзмор