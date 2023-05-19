Гибискус
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Гибискус

Гибискус (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.92018, Hibiscus
Фэнтези, Мелодрама72 мин18+

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О фильме

Одинокий работник кладбища случайно возвращает к жизни красивую молодую женщину, прочитав над ее могилой молитву о воскрешении. Всего через три дня она вернется в загробную жизнь, и парень должен помочь ей прожить оставшиеся часы на полную катушку.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb