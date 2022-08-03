Мать Кэти умерла, и девушка тяжело переживает утрату. В прошлом примерная ученица, гимнастка и душа компании, она начинает сильно отставать. Чтобы вернуть девушку к жизни, учительница мисс Мартин дает ей на воспитание обезьянку-капуцина.

