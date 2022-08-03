Гибби (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Complete Unknown
Драма, Приключения85 мин18+
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О фильме
Мать Кэти умерла, и девушка тяжело переживает утрату. В прошлом примерная ученица, гимнастка и душа компании, она начинает сильно отставать. Чтобы вернуть девушку к жизни, учительница мисс Мартин дает ей на воспитание обезьянку-капуцина.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ФГРежиссёр
Фил
Горн
- КАктриса
Кристал
- Актриса
Шеннон
Элизабет
- ПМАктёр
Пейтон
Мейер
- ШЛАктриса
Шелби
Лион
- ИПАктриса
Иза
Пенарехо
- ШПАктёр
Шон
Патрик Флэнери
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ТКАктриса
Тесс
Картел
- ЭНАктриса
Эрин
Николь Паблико
- СБАктриса
Сабина
Бачино
- ГЛСценарист
Грег
Лион
- ККПродюсер
Кайл
Кернан
- РФПродюсер
Ромелл
Фостер-Оуэнс
- ТЛПродюсер
Томас
Л. Гандерсон