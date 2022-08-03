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Гибби

Гибби (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Complete Unknown
Драма, Приключения85 мин18+

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О фильме

Мать Кэти умерла, и девушка тяжело переживает утрату. В прошлом примерная ученица, гимнастка и душа компании, она начинает сильно отставать. Чтобы вернуть девушку к жизни, учительница мисс Мартин дает ей на воспитание обезьянку-капуцина.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.9 IMDb