Герои (фильм, 2002) смотреть онлайн

О фильме
Драматический короткометражный фильм «Герои» — это небольшое видеоэссе о сыне, который готов на все, чтобы сохранить жизнь отцу.
Фрэнсис с детства видел в отце образец силы и добра. Тот оставался рядом в самые счастливые и самые тяжелые моменты жизни: на свадьбе, после смерти матери и трагической гибели жены. Отец — для Фрэнсиса настоящий герой, поэтому мысль о его старении и смерти кажется мужчине невыносимой. Пришло время вернуть долг. В отчаянии Фрэнсис обращается к частному детективу, чтобы воплотить план, связанный с тайной бессмертия.
Фильм «Герои» длится 12 минут, но этого времени хватает, чтобы задаться вопросом: все ли методы хороши, если на кону — жизнь человека, которого любишь больше всего?
СтранаВеликобритания, США
ЖанрДрама
Рейтинг
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джонатон
Шек
- Актёр
Джонатон
Шек
- ДТАктёр
Диллон
Тор
- РНАктёр
Роб
Нэйплз
- КТАктёр
Кэмерон
Тор
- БЭАктёр
Боб
Эпплгейт
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- Актёр
Джимон
Хонсу
- ДААктёр
Дэниэл
Акерлинд
- НВАктёр
Ной
Вуд
- БШАктриса
Бронте
Шмит
- Сценарист
Джонатон
Шек
- РНПродюсер
Роб
Нэйплз
- ДАПродюсер
Джонни
Асунсьон
- Продюсер
Джонатон
Шек
- СЛХудожник
Стив
Лонгуэй
- КЭМонтажёр
Кайл
Эпплгейт
- КЭКомпозитор
Кайл
Эпплгейт