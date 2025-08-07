Герои (фильм, 2002) смотреть онлайн

Драматический короткометражный фильм «Герои» — это небольшое видеоэссе о сыне, который готов на все, чтобы сохранить жизнь отцу.



Фрэнсис с детства видел в отце образец силы и добра. Тот оставался рядом в самые счастливые и самые тяжелые моменты жизни: на свадьбе, после смерти матери и трагической гибели жены. Отец — для Фрэнсиса настоящий герой, поэтому мысль о его старении и смерти кажется мужчине невыносимой. Пришло время вернуть долг. В отчаянии Фрэнсис обращается к частному детективу, чтобы воплотить план, связанный с тайной бессмертия.



Фильм «Герои» длится 12 минут, но этого времени хватает, чтобы задаться вопросом: все ли методы хороши, если на кону — жизнь человека, которого любишь больше всего?

