Геннадий Головкин vs. Камил Шеремета (фильм, 2025) смотреть онлайн

Геннадий Головкин защищает чемпионские пояса IBO и IBF в среднем весе в бою против поляка Камила Шеремета, за спиной которого 21 победа без единого поражения. Головкин, в свою очередь, готов поставить рекорд и провести 21-ю защиту титулов.



Геннадий Головкин vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.