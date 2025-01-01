Геннадий Головкин vs. Камил Шеремета (фильм, 2025) смотреть онлайн

Геннадий Головкин vs. Камил Шеремета
Геннадий Головкин vs. Камил Шеремета
2025, Gennady Golovkin vs Kamil Szeremeta
Спортивный45 мин18+
Геннадий Головкин защищает чемпионские пояса IBO и IBF в среднем весе в бою против поляка Камила Шеремета, за спиной которого 21 победа без единого поражения. Головкин, в свою очередь, готов поставить рекорд и провести 21-ю защиту титулов.

