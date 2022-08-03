Гениальная вечеринка: За гранью
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Гениальная вечеринка: За гранью

Гениальная вечеринка: За гранью (фильм, 2008) смотреть онлайн

5.82008, Genius Party Beyond
Аниме, Фантастика78 мин18+

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О фильме

Вы словно окунаетесь в чьи-то сны, где реальное переплетается с воображаемым, а анализ прошедшего предсказывает будущее. Где вы за чем-то гонитесь и вдруг от кого-то бежите, когда искренняя радость мгновенно и стремительно сменяется страхом. Присмотритесь, может быть, это ваши сны?

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Аниме
Качество
SD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb