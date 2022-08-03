Гениальная вечеринка: За гранью (фильм, 2008) смотреть онлайн
5.82008, Genius Party Beyond
Аниме, Фантастика78 мин18+
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О фильме
Вы словно окунаетесь в чьи-то сны, где реальное переплетается с воображаемым, а анализ прошедшего предсказывает будущее. Где вы за чем-то гонитесь и вдруг от кого-то бежите, когда искренняя радость мгновенно и стремительно сменяется страхом. Присмотритесь, может быть, это ваши сны?
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Аниме
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb