Генезис 2.0 (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Genesis 2.0
Документальный113 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Сенсационный документальный фильм, посвященный уникальной экспедиции, участники которой ищут на новосибирских островах останки мамонтов. Кожа, кости, бивни и другие найденные материалы отправляются в южнокорейскую компанию по клонированию, владелец которой мечтает создать живого мамонта.
СтранаШвейцария, США, Южная Корея, Россия, Китай
ЖанрДокументальный
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb