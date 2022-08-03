Генезис 2.0 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Генезис 2.0
2018, Genesis 2.0
Документальный113 мин12+

Сенсационный документальный фильм, посвященный уникальной экспедиции, участники которой ищут на новосибирских островах останки мамонтов. Кожа, кости, бивни и другие найденные материалы отправляются в южнокорейскую компанию по клонированию, владелец которой мечтает создать живого мамонта.

Страна
Швейцария, США, Южная Корея, Россия, Китай
Жанр
Документальный
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb