Генезис 2.0 (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сенсационный документальный фильм, посвященный уникальной экспедиции, участники которой ищут на новосибирских островах останки мамонтов. Кожа, кости, бивни и другие найденные материалы отправляются в южнокорейскую компанию по клонированию, владелец которой мечтает создать живого мамонта.

