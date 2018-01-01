Wink
Детям
Генерал Топтыгин
Актёры и съёмочная группа фильма «Генерал Топтыгин»

Актёры и съёмочная группа фильма «Генерал Топтыгин»

Режиссёры

Иван Уфимцев

Иван Уфимцев

Режиссёр

Сценаристы

Элеонора Тадэ

Элеонора Тадэ

Сценарист
Николай А. Некрасов

Николай А. Некрасов

Сценарист

Художники

Тамара Полетика

Тамара Полетика

Художница

Операторы

Александр Жуковский

Александр Жуковский

Оператор

Композиторы

Виктор Купревич

Виктор Купревич

Композитор