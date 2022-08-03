Где живет мечта
Wink
Фильмы
Где живет мечта

Где живет мечта (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Where Hope Grows
Драма, Семейный94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Келвин Кемпбелл – бывший бейсболист, а ныне завсегдатай ближайшего бара. Дома его ждет дочь, которую он воспитывает в одиночку. В продуктовом магазине Келвини сталкивается с продавцом овощного отдела – парнем с синдромом Дауна. Случайная встреча меняет жизнь Келвина до неузнаваемости.

Страна
США
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb