Где живет мечта (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Where Hope Grows
Драма, Семейный94 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Келвин Кемпбелл – бывший бейсболист, а ныне завсегдатай ближайшего бара. Дома его ждет дочь, которую он воспитывает в одиночку. В продуктовом магазине Келвини сталкивается с продавцом овощного отдела – парнем с синдромом Дауна. Случайная встреча меняет жизнь Келвина до неузнаваемости.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КДРежиссёр
Крис
Даулинг
- КПАктёр
Кристоффер
Полаха
- ММАктриса
МакКэйли
Миллер
- МГАктёр
Майкл
Грант
- УЗАктёр
Уильям
Забка
- ББАктриса
Брук
Бёрнс
- КДАктёр
Клайд
Джонс
- АПАктёр
Алан
Пауэлл
- ДМАктриса
Дэника
Маккеллар
- КСАктёр
Керр
Смит
- КДСценарист
Крис
Даулинг
- ХППродюсер
Хосе
Пабло Кантильо
- МЧПродюсер
Милан
Чакраборти
- ССПродюсер
Симран
Сингх
- СЧМонтажёр
Суджин
Чон
- АЛОператор
Александр
Леманн