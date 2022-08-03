Келвин Кемпбелл – бывший бейсболист, а ныне завсегдатай ближайшего бара. Дома его ждет дочь, которую он воспитывает в одиночку. В продуктовом магазине Келвини сталкивается с продавцом овощного отдела – парнем с синдромом Дауна. Случайная встреча меняет жизнь Келвина до неузнаваемости.

