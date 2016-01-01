Ганц: О — Миссия Осака (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Где-то в Токио расположена комната, в которой находится чeрная сфера под названием Ганц. Время от времени в комнату телепортируются люди, которые должны были умереть в тот самый момент. Сфера снабжает их оружием и спецкостюмами и отправляет на смертельно опасное задание: убивать пришельцев, о�босновавшихся на Земле, и получать за это баллы. С заданий возвращаются не все.



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