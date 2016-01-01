Ганц: О — Миссия Осака (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.42016, Gantz: O
Аниме, Боевики91 мин18+
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Сюжет
Где-то в Токио расположена комната, в которой находится чeрная сфера под названием Ганц. Время от времени в комнату телепортируются люди, которые должны были умереть в тот самый момент. Сфера снабжает их оружием и спецкостюмами и отправляет на смертельно опасное задание: убивать пришельцев, о�босновавшихся на Земле, и получать за это баллы. С заданий возвращаются не все.
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Информация
СтранаЯпония
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики, Аниме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- КСРежиссёр
Кэйити
Сато
- Д�ОАктёр
Даисукэ
Оно
- МИАктриса
Мао
Итимити
- СХАктриса
Саори
Хаями
- СИАктёр
Сюити
Икэда
- МИАктёр
Макото
Идзубути
- ЮКАктёр
Юки
Кадзи
- ТКАктёр
Томохиро
Каку
- ККАктёр
Кэндо
Кобаяси
- РМАктёр
Рихито
Морио
- ТОАктёр
Тэруаки
Огава
- ХОСценарист
Хироя
Оку
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- ИЕАктриса дубляжа
Ирина
Евтягина
- ТШАктриса дубляжа
Татьяна
Шамарина
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ВТАктёр дубляжа
Влад
Токарев
- ЁИКомпозитор
Ёрихиро
Икэ