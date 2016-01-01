Ганц: О — Миссия Осака
Wink
Фильмы
Ганц: О — Миссия Осака

Ганц: О — Миссия Осака (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.42016, Gantz: O
Аниме, Боевики91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Где-то в Токио расположена комната, в которой находится чeрная сфера под названием Ганц. Время от времени в комнату телепортируются люди, которые должны были умереть в тот самый момент. Сфера снабжает их оружием и спецкостюмами и отправляет на смертельно опасное задание: убивать пришельцев, обосновавшихся на Земле, и получать за это баллы. С заданий возвращаются не все.

Ганц: О — Миссия Осака смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Боевики, Аниме

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ганц: О — Миссия Осака»

Всё