Санджай Сингхания — один из самых успешных предпринимателей страны. Калпана — модель, снимающаяся в дешевой рекламе. Вероятность их встречи была равна нулю. Тем не менее, пути их пересеклись, и родилась любовь, которой не суждено было расцвести. Им помешал Гаджини...

