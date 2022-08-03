Гаджини (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Ghajini
Боевик, Триллер185 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Санджай Сингхания — один из самых успешных предпринимателей страны. Калпана — модель, снимающаяся в дешевой рекламе. Вероятность их встречи была равна нулю. Тем не менее, пути их пересеклись, и родилась любовь, которой не суждено было расцвести. Им помешал Гаджини...
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb
- АМРежиссёр
А.Р.
Муругадосс
- АКАктёр
Аамир
Кхан
- ААктриса
Асин
- ДКАктриса
Джия
Кхан
- АНАктёр
Амир
Наик
- ПРАктёр
Прадип
Рават
- РКАктёр
Рияз
Кхан
- КААктёр
Камал
Адиб
- АААктёр
Азиф
Ахмед
- ДКАктёр
Джон
Кардиэл
- ПМСценарист
Пиюш
Мишра
- АНСценарист
Атхар
Наваз
- АМСценарист
А.Р.
Муругадосс
- СЧХудожник
Самир
Чанда
- АБХудожник
Арджун
Басин
- ЭМонтажёр
Энтони
- АРКомпозитор
А.Р.
Рахман