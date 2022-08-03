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Гаджини

Гаджини (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Ghajini
Боевик, Триллер185 мин18+

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О фильме

Санджай Сингхания — один из самых успешных предпринимателей страны. Калпана — модель, снимающаяся в дешевой рекламе. Вероятность их встречи была равна нулю. Тем не менее, пути их пересеклись, и родилась любовь, которой не суждено было расцвести. Им помешал Гаджини...

Страна
Индия
Жанр
Боевик, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
185 мин / 03:05

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.4 IMDb