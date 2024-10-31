Фримонт. Американская мечта (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Беженка из Афганистана пытается найти себя в небольшом городе в Калифорнии и отправляет людям необычные послания в печенье. Драмеди «Фримонт. Американская мечта» (2023) — вдохновляющая история из программы фестиваля «Санденс» в духе фильмов Джима Джармуша и с камео Джереми Аллена Уайта.



Бывшая переводчица Доня раньше работала с американскими солдатами в Кабуле, и это позволило ей покинуть родной Афганистан и уехать в Калифорнию. Теперь она живет в городе Фримонт в многоквартирном доме, приютившем множество афганских иммигрантов. Несмотря на то, что она оказалась внутри большой диаспоры, это не помогает ей приглушить одиночество и вину перед теми, кто остался на родине. По утрам она ходит на работу в пекарню, принадлежащую китайской семье, где печатает бумажные предсказания для печенья. Однажды Доня решает сделать эти послания более личными, и это приводит к неожиданным последствиям.



