Франциск (фильм, 1989) смотреть онлайн

Экранизация сюжета о святом Франциске Асизском. Его биография в свое время тоже считалась скандальной и поразила весь христианский мир. Сын богатых родителей, Франциск (в итальянской интерпретации Франческо) бросил богатство и родителей и ушел в пустыню, убивать плоть и молиться... Зачем?..

