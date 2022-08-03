Франциск (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.11989, Francesco
Драма, Исторический150 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Экранизация сюжета о святом Франциске Асизском. Его биография в свое время тоже считалась скандальной и поразила весь христианский мир. Сын богатых родителей, Франциск (в итальянской интерпретации Франческо) бросил богатство и родителей и ушел в пустыню, убивать плоть и молиться... Зачем?..
СтранаИталия, Германия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время150 мин / 02:30
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЛКРежиссёр
Лилиана
Кавани
- Актёр
Микки
Рурк
- Актриса
Хелена
Бонем Картер
- АФАктриса
Андреа
Ферреоль
- НДАктёр
Николаус
Дуч
- ПБАктёр
Петер
Берлинг
- ХЦАктёр
Ханнс
Цишлер
- МААктёр
Марио
Адорф
- ПБАктёр
Паоло
Боначелли
- ФБАктёр
Фабио
Буссотти
- РДАктёр
Риккардо
Де Торребруна
- ЛКСценарист
Лилиана
Кавани
- РКПродюсер
Роберта
Кадрингер
- ЭППродюсер
Эрик
Паркинсон
- ДДХудожник
Данило
Донати
- ГКМонтажёр
Габриэлла
Кристиани
- ЭГОператор
Эннио
Гуарньери
- ДЛОператор
Джузеппе
Ланчи
- ВКомпозитор
Вангелис