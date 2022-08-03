Франк: Симфония ре-минор (фильм, 2019) смотреть онлайн

Франк: Симфония ре-минор
Франк: Симфония ре-минор

Франк: Симфония ре-минор (фильм, 2019)

2019, Франк: Симфония ре-минор
Концерты41 мин0+
О фильме

Симфония ре минор была закончена в 1888 г. Она — не только самое значительное произведение Франка, но и одно из лучших творений в этом жанре.

Страна
Россия
Жанр
Концерты
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг