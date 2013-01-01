Форты Кронштадта (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Увлекательный документальный рассказ о морских крепостях, расположенных на искусственных островах и надежно защищавших Санкт-Петербург от врагов.



На острове Котлин расположился портовый город Кронштадт, долгое время бывший центром морской обороны столицы Российской империи. В его окрестностях тянется цепочка фортов, выдающихся боевых сооружений, охранявших российское государство. Они были выстроены таким образом, чтобы контролировать Финский залив и не подпускать вражеские силы с моря. Это было необходимо, чтобы Россия могла стать настоящей морской державой, как того хотел Петр I. Для возведения многих из этих фортов пришлось создавать рукотворные острова, а их оснащение постоянно менялось, чтобы не отставать от современных технологий ведения боевых действий. При помощи капитана, знающего, как доплыть до этих удивительных островов и не сесть на мель по дороге, команда фильма посетит заброшенные крепости и проведет экскурсию по интерьерам уникальных сооружений.



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