Формула любви (фильм, 2011) смотреть онлайн

Любовь, приготовленная на кухне красавицы Каролины - это удивительно вкусно! Саманта Райан в роли Каролины, страстный великолепный повар, который терпеливо ждет своего вымышленного г-на Райта. Тем временем, ее сердечные переживания и страдающая душа, изливаясь новыми удивительными рецептами, раскрывает особый кулинарный талант, который необъяснимым образом воздействует на ее клиентов. Но между процветающим бизнесом, активными фантазиями, и множеством отговорок, Каролина не замечает своего любящего ассистента Аарона (Ричи). После многочисленных неудачных попыток завоевать ее сердце, Аарон решает искать любовь в другом месте и Каролина вскоре понимает, что она на самом деле потеряла. Это уже слишком! Наконец Каролина и Аарон обнаруживают настоящие чувства, поглотившие их целиком даже за пределами (страшно представить) их кухни…

