Фокстрот (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Foxtrot
Драма108 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Израильская драма-триумфатор Венецианского кинофестиваля 2017 года. В дом архитектора Михаэля Фельдмана и его жены Дафны приходит страшное известие о том, что их сын-военнослужащий погиб в бою. Безутешные родители не находят себе места, а на отдаленном блокпосту солдаты маются от безделья.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- СМРежиссёр
Самуэль
Маоз
- ЛААктёр
Лиор
Ашкенази
- СААктриса
Сара
Адлер
- ЙШАктёр
Йонатан
Ширай
- ШААктёр
Шол
Амир
- ДЭАктёр
Декел
Эйден
- ГБАктёр
Гефен
Баркай
- КУАктриса
Карин
Уговски
- ШХАктриса
Шира
Хаас
- ЙААктёр
Йехуда
Альмагор
- СМСценарист
Самуэль
Маоз
- МБПродюсер
Марк
Башет
- СКПродюсер
Седомир
Колар
- ЭМПродюсер
Эйтан
Мансури
- ЭЭХудожник
Эял
Эльхадад
- АЛМонтажёр
Арик
Лейбович
- ДБОператор
Джиора
Бежах