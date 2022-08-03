Фокстрот
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Фокстрот

Фокстрот (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Foxtrot
Драма108 мин18+

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О фильме

Израильская драма-триумфатор Венецианского кинофестиваля 2017 года. В дом архитектора Михаэля Фельдмана и его жены Дафны приходит страшное известие о том, что их сын-военнослужащий погиб в бою. Безутешные родители не находят себе места, а на отдаленном блокпосту солдаты маются от безделья.

Страна
Израиль, Германия, Франция, Швейцария
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.2 IMDb