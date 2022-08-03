Фокстрот (фильм, 2017) смотреть онлайн

Израильская драма-триумфатор Венецианского кинофестиваля 2017 года. В дом архитектора Михаэля Фельдмана и его жены Дафны приходит страшное известие о том, что их сын-военнослужащий погиб в бою. Безутешные родители не находят себе места, а на отдаленном блокпосту солдаты маются от безделья.

