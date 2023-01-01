2023, Floyd Schofield vs. Haskell Rhodes
Спортивный55 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
Флойд Скофилд vs. Хаскелл Роудс (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Флойду Скофилду нет и 21 года, а он готовится уже к 15-му профессиональному бою – пока ни одного поражения. Причем большинство побед американец добыл нокаутами в первом или втором раунде. Хаскеллу Роудсу, который на 15 лет старше Скофилда, стоит напрячься.
Флойд Скофилд vs смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.