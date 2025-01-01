Флэшбэк (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бывший преступник вынужден защищать любимую женщину и ее семью, которые случайно оказываются в центре криминальных разборок. Триллер «Флэшбэк» — фильм из Кыргызстана о том, как сложно сделать правильный выбор.



Сыргак провел в тюрьме долгих 10 лет и теперь, оказавшись на свободе, твердо намерен завязать с криминалом. Он старается жить честно и знакомится с женщиной, которая возвращает ему веру в людей. Однако прошлое не отпускает Сыргака. В городе процветет насилие, авторитеты ведут бесконечные воины, а новая возлюбленная Сыргака и ее дочь оказываются втянуты в опасную игру. Теперь ему предстоит вновь окунуться в этот опасный мир, чтобы их спасти.



