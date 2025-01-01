Флэшбэк (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Бывший преступник вынужден защищать любимую женщину и ее семью, которые случайно оказываются в центре криминальных разборок. Триллер «Флэшбэк» — фильм из Кыргызстана о том, как сложно сделать правильный выбор.
Сыргак провел в тюрьме долгих 10 лет и теперь, оказавшись на свободе, твердо намерен завязать с криминалом. Он старается жить честно и знакомится с женщиной, которая возвращает ему веру в людей. Однако прошлое не отпускает Сыргака. В городе процветет насилие, авторитеты ведут бесконечные воины, а новая возлюбленная Сыргака и ее дочь оказываются втянуты в опасную игру. Теперь ему предстоит вновь окунуться в этот опасный мир, чтобы их спасти.
СтранаКыргызстан
ЖанрКриминал, Триллер
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
- КШРежиссёр
Кубат
Шамшиев
- АМАктёр
Амантур
Мусаев
- ЭПАктёр
Эркин
Парпиев
- ММАктриса
Мээрим
Майрамбек кызы
- ЧМАктёр
Чынгыз
Мамаев
- ЭААктёр
Элдияр
Айылчиев
- РРАктриса
Раяна
Рыскелдиева
- РБАктёр
Рустам
Батырбеков
- БТАктёр
Болотбек
Тилек
- ИААктёр
Имаш
Ажыкул
- КШСценарист
Кубат
Шамшиев
- ЭППродюсер
Эркин
Парпиев
- НКХудожник
Нурланбек
Камчыбеков
- ДЖХудожница
Диля
Жумабекова
- НКМонтажёр
Нурланбек
Камчыбеков
- НМОператор
Нурбек
Мамбетисаев