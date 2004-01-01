Fleetwood Mac - Live in Boston (Part 1) (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Часть 1: Будучи одной из наиболее известных рок-групп, существующей более тридцати пяти лет, Fleetwood Mac видели многое. Опираясь на четкие ритмы барабанщика Мика Флитвуда и бас-гитариста Джона МакВи, Fleetwood Mac начала играть энергичный британский блюз-рок в 1967 году. В состав группы входил Питер Грин, автор песни Black Magic Woman. В течение следующих десяти лет из-за Флитвуда и МакВи группа несколько раз меняла состав, из группы ушли гитаристы Грин и Джереми Спенсер — жертвы эпохи психоделического рока. В результате смены состава в 1974 году группа переехала в Калифорнию. Во время кастинга операторов для нового альбома, на Флитвуда и МакВи произвел сильное впечатление дуэт авторов песен в стиле софт-рок: Линдси Бакингема и Стиви Никс. Вскоре после этого участники ритм-секции пригласили авторов стать участниками Fleetwood Mac, изменив музыкальное направление группы.



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