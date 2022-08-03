Финал
Wink
Фильмы
Финал

Финал (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Finale
Ужасы, Детектив95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Агнес и Белинда дежурят в ночную смену на автозаправке где-то на окраине Дании. Приближается финал реалити-шоу, которое смотрит вся страна, и девушки надеются заняться своими делами в отсутствие посетителей. Как вдруг героинь похищают, чтобы пытать в прямом эфире того самого реалити.

Страна
Дания
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Финал»