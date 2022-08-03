Финал (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Finale
Ужасы, Детектив95 мин18+
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О фильме
Агнес и Белинда дежурят в ночную смену на автозаправке где-то на окраине Дании. Приближается финал реалити-шоу, которое смотрит вся страна, и девушки надеются заняться своими делами в отсутствие посетителей. Как вдруг героинь похищают, чтобы пытать в прямом эфире того самого реалити.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- СЮРежиссёр
Сорен
Юль Петерсен
- ЭБАктриса
Энн
Бергфельд
- КМАктриса
Карин
Михельсен
- ДЯАктёр
Дэймон
Янгер
- КФАктёр
Кристоффер
Фабрициус
- МКАктёр
Мадс
Коудал
- КСАктёр
Ким
Сёндерхолм
- ГСАктёр
Густав
Скавениус
- ЛКАктёр
Ларс
Кнутсон
- ФМАктриса
Фрея
Мёллер-Сёренсен
- ЯЛАктёр
Ян
Лёфберг
- СЮСценарист
Сорен
Юль Петерсен
- СЛСценарист
Стин
Лангструп
- ЯКПродюсер
Якоб
Кондруп
- СЮПродюсер
Сорен
Юль Петерсен
- НБПродюсер
Николас
Барбано
- ЯКМонтажёр
Якоб
Кондруп