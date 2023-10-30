Фильм-карта. Картотека. Писатели (фильм, 2022) смотреть онлайн

Пятеро современных писателей отправляются в места, где происходит действие их книг, в придуманные ими миры.

Каждый из них, в хорошем смысле, чудак: они играют панк-рок, возделывают огороды, и тусуются на блошиных рынках, параллельно сшивая своими историями Родину. Уникальная в своей нелепости и исключительности страна Россия – поле для их экспериментов.

И эти авантюристы явно получают удовольствие от процесса.



