Феникс (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Нелли Ленц - жертва Холокоста, которой удалось выжить в концлагере. Она ранена, у неe сильно искалечено лицо. Сотрудница Еврейского агентства Лене Винтер помогает Нелли добраться до Берлина, где ей сделали пластическую операцию. Поправившись после операции, Нелли начинает искать своего мужа Йоханнса. Когда она наконец находит его, Йоханнес не узнаeт жену, которую считал погибшей. Тем не менее, он признает, что эта незнакомая ему женщина похожа на его «покойную» жену. И тогда Йоханнес делает деловое предложение Нелли - она должна будет изображать его жену, чтобы получить состояние, которое ей досталось от семьи. Нелли соглашается.



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