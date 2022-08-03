Фассбиндер
Wink
Фильмы
Фассбиндер
2020, Enfant Terrible
Драма, Биография129 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Фассбиндер (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Когда 22-летний Райнер Вернер Фассбиндер дебютировал со своей первой постановкой на сцене небольшого театра, никто и представить не мог, что этот наглый молодой бунтарь станет одним из самых важных послевоенных немецких режиссеров. Несмотря на ранние неудачи, многие из его фильмов попадают на самые известные кинофестивали, и вызывают бурную реакцию и споры среди критиков и режиссеров. Его радикальные взгляды, самоэксплуатация и жажда познания любви сделали его одним из самых интересных режиссеров своего времени.

Страна
Германия
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
129 мин / 02:09

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb