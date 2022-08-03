Когда 22-летний Райнер Вернер Фассбиндер дебютировал со своей первой постановкой на сцене небольшого театра, никто и представить не мог, что этот наглый молодой бунтарь станет одним из самых важных послевоенных немецких режиссеров. Несмотря на ранние неудачи, многие из его фильмов попадают на самые известные кинофестивали, и вызывают бурную реакцию и споры среди критиков и режиссеров. Его радикальные взгляды, самоэксплуатация и жажда познания любви сделали его одним из самых интересных режиссеров своего времени.

