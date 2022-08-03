Фассбиндер (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Когда 22-летний Райнер Вернер Фассбиндер дебютировал со своей первой постановкой на сцене небольшого театра, никто и представить не мог, что этот наглый молодой бунтарь станет одним из самых важных послевоенных немецких режиссеров. Несмотря на ранние неудачи, многие из его фильмов попадают на самые известные кинофестивали, и вызывают бурную реакцию и споры среди критиков и режиссеров. Его радикальные взгляды, самоэксплуатация и жажда познания любви сделали его одним из самых интересных режиссеров своего времени.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ОРРежиссёр
Оскар
Рёлер
- ОМАктёр
Оливер
Мазуччи
- ХПАктёр
Хари
Принц
- КРАктриса
Катя
Риман
- ФХАктёр
Феликс
Хелльманн
- АРАктёр
Антон
Раттингер
- ЭЙАктёр
Эрдал
Йильдиз
- МХАктёр
Маркус
Херинг
- МКАктёр
Майкл
Кламмер
- ФХАктриса
Фрида-Ловиза
Хаманн
- ЙШАктёр
Йохен
Шропп
- КРСценарист
Клаус
Рихтер
- ОРСценарист
Оскар
Рёлер
- Продюсер
Штефан
Арндт
- МЦПродюсер
Маркус
Циммер
- ККОператор
Карл-Фридрих
Кошник