Фарт (фильм, 2005) смотреть онлайн

Отставной офицер Петр приезжает в сибирскую тайгу искать золото. Приезжает, ни на что особо не надеясь и искренне считая себя неудачником. Ему удается найти золото и отбиться от непрошенных гостей.



И вот уже вертолёт должен забрать его и соседей - артельщиков на Большую землю, но в ночь перед вылетом на подгулявшую в честь окончания сезона артель нападают бандиты. Отступая, они берут в заложники дочь председателя артели. Тяжелораненый председатель просит Петра спасти девушку. И это только начало истории. Сама история, насыщенная погонями и приключениями, еще впереди.

