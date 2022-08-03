Фантоцци уходит на пенсию
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Фантоцци уходит на пенсию

Фантоцци уходит на пенсию (фильм, 1988) смотреть онлайн

8.81988, Fantozzi va in pensione
Комедия94 мин18+

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О фильме

После 30-ти лет работы в Мегафирме Фантоцци уходит на пенсию. 30 лет рабства! Но оказывается, что пенсия - не освобождение. Она - лишь продолжение хлопот. Точнее - начало новых проблем.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Фантоцци уходит на пенсию»