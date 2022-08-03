Фантоцци уходит на пенсию (фильм, 1988) смотреть онлайн
8.81988, Fantozzi va in pensione
Комедия94 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НПРежиссёр
Нери
Паренти
- ПВАктёр
Паоло
Вилладжо
- МВАктриса
Милена
Вукотич
- ЖРАктёр
Жижи
Редер
- АМАктриса
Анна
Маццамауро
- ПФАктёр
Плинио
Фернандо
- АААктёр
Антонио
Аллочча
- ЭААктёр
Эннио
Антонелли
- СААктёр
Стефано
Антонуччи
- АБАктёр
Альбано
Буфалини
- ЭМАктёр
Эмануеле
Маньони
- АБСценарист
Алессандро
Бенчивенни
- ЛБСценарист
Леонардо
Бенвенути
- ПДСценарист
Пьеро
Де Бернарди
- НПСценарист
Нери
Паренти
- МЧПродюсер
Марио
Чекки Гори
- Продюсер
Витторио
Чекки Гори
- БАПродюсер
Бруно
Альтиссими
- СДОператор
Серджо
Д’Оффици