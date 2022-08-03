Фантастическая любовь и где ее найти
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Фантастическая любовь и где ее найти

Фантастическая любовь и где ее найти (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, This Beautiful Fantastic
Драма, Комедия87 мин18+

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О фильме

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным образом? Как полет бабочки может вызвать где-то мощный ураган, так и странные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками.

Страна
Великобритания, США, ОАЭ
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb