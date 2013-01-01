Фабрика футбольных хулиганов (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Дэнни хочет чего-то большего. Исключенный из школы, он находит футбольного хулигана Дэкстера, который посвящает Дэнни в Фабрику Футбольных Хулиганов. Футбольные Хулиганы ведут борьбу с группировкой Барона, который подкупил полицейских города и хочет уничтожить Хулиганов. В ход идет оружие, �подкупы и самые невероятные вещи. Две самые большие футбольные группировки ждет бескомпромиссная борьба за право называться N1 в мире футбольных фанатов...





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