Фабрика футбольных хулиганов (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Hooligan Factory
Боевики, Комедии86 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Дэнни хочет чего-то большего. Исключенный из школы, он находит футбольного хулигана Дэкстера, который посвящает Дэнни в Фабрику Футбольных Хулиганов. Футбольные Хулиганы ведут борьбу с группировкой Барона, который подкупил полицейских города и хочет уничтожить Хулиганов. В ход идет оружие, �подкупы и самые невероятные вещи. Две самые большие футбольные группировки ждет бескомпромиссная борьба за право называться N1 в мире футбольных фанатов...
Фабрика футбольных хулиганов смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Боевики
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.8 IMDb