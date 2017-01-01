Евгений Гришковец: Шепот сердца (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Евгений Гришковец, который «переменил представления о жанре моноспектакля и даже сам стал определенным «жанром»», называет «Шeпот сердца» своей самой необычной и самой сокровенной работой. «Это мой шестой монолог за семнадцать лет работы, над замыслом которого я думал больше пяти лет, а он мне никак не давался. Три с лишним года назад я даже подумывал отказаться от него и сделал «Прощание с бумагой». Однако, снова и снова я возвращался к «Шeпоту сердца»… Это было время крайне тщательного и неспешного подбора слов и смыслов».



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