Эвакуация (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Комедия о двух сестрах, которые едут спасать бабушку из дома престарелых во время локдауна. С начала пандемии коронавируса прошло несколько недель. Сестры Джейми и Блэйк сидят дома и стараются как можно меньше взаимодействовать со внешним миром, чтобы не заразиться. Узнав, что в доме престарелых, где живет их любимая бабушка, экстренно сокращают количество сотрудников, сестры решают перевезти родственницу к себе. Блэйк и Джейми собирают вещи, садятся в машину и отправляются в Вашингтон. Но поездка, которая еще недавно не стоила больших усилий, в период локдауна становится настоящим приключением. По пути сестрам предстоит избегать общения с людьми без масок, потенциально зараженных поверхностей и самое главное — неловких ситуаций. Доберутся ли они до цели, расскажет «Эвакуация» — фильм 2021 года уже можно смотреть на Wink.
Рейтинг
- МЭРежиссёр
Мэллори
Эвертон
- СМРежиссёр
Стивен
Мик
- УКАктёр
Уитни
Колл
- МЭАктриса
Мэллори
Эвертон
- ДДАктриса
Джулия
Джолли
- ЭСАктриса
Энн
Сворд
- СМАктёр
Стивен
Мик
- ДДАктриса
Джессика
Дролет
- БТАктриса
Бэйли
Торнок
- НКАктёр
Ной
Кершисник
- ДМАктриса
Дора
Макдональд
- ТЭАктёр
Тайлер
Эндрю Джонс
- УКСценарист
Уитни
Колл
- МЭСценарист
Мэллори
Эвертон
- СКПродюсер
Скотт
Кристоферсон
- СМПродюсер
Стивен
Мик
- МЭМонтажёр
Мэллори
Эвертон
- СММонтажёр
Стивен
Мик
- БЭОператор
Бренна
Эмпи