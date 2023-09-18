Эвакуация (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Комедия о двух сестрах, которые едут спасать бабушку из дома престарелых во время локдауна. С начала пандемии коронавируса прошло несколько недель. Сестры Джейми и Блэйк сидят дома и стараются как можно меньше взаимодействовать со внешним миром, чтобы не заразиться. Узнав, что в доме престарелых, где живет их любимая бабушка, экстренно сокращают количество сотрудников, сестры решают перевезти родственницу к себе. Блэйк и Джейми собирают вещи, садятся в машину и отправляются в Вашингтон. Но поездка, которая еще недавно не стоила больших усилий, в период локдауна становится настоящим приключением. По пути сестрам предстоит избегать общения с людьми без масок, потенциально зараженных поверхностей и самое главное — неловких ситуаций. Доберутся ли они до цели, расскажет «Эвакуация» — фильм 2021 года уже можно смотреть на Wink.

