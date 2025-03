Europe - Live at the Shepherd's Bush, London (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Запись выступления известной скандинавской рок-группы Europe. Это видео также известно под названием Balls 'n' Banners Tour 2011. Оно записано на концерте в Shepherd's Bush Empire в Лондоне 19 февраля 2011 года, во время тура группы в поддержку альбома Last Look at Eden по Великобритании.



Europe - Live at the Shepherd's Bush, London смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.