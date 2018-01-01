Wink
Это не ты
Актёры и съёмочная группа фильма «Это не ты»

Режиссёры

Элли Дворин

Allie Dvorin
Режиссёр

Актёры

Стив Гуттенберг

Steve Guttenberg
АктёрNate Shepard
Милена Гович

Milena Govich
АктрисаJenny Sparks
Шеннон Элизабет

Shannon Elizabeth
АктрисаAdi Schwartz
Мэттью Дель Негро

Matthew Del Negro
АктёрBuddy Andrews
Даг Э. Даг

Doug E. Doug
АктёрBarry Humfries
Джей О. Сэндерс

Jay O. Sanders
АктёрWalter Evans
Келли Бишоп

Kelly Bishop
АктрисаLily Sparks
Джеймс А. Стефенс

James A. Stephens
Актёр
Мэдди Кормэн

Maddie Corman
АктрисаAlexandra Dumar
Джефф Росс

Jeffrey Ross
АктёрDouglas Silver

Сценаристы

Элли Дворин

Allie Dvorin
Сценарист

Продюсеры

Моррис С. Леви

Morris S. Levy
Продюсер
Питер Бонгломо

Peter Bonglomo
Продюсер
Джонелл Дж. Фентон

Jonelle J. Fenton
Продюсер

Художники

Майкл Бевинс

Michael Bevins
Художник

Композиторы

Микеланджело Сосновиц

Michelangelo Sosnowitz
Композитор