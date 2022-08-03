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Этель (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Ethel
Документальный, Биография97 мин18+

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О фильме

Документальный фильм НВО, посвященный Этель Кеннеди - супруге американского государственного деятеля Роберта Кеннеди, которая смогла самостоятельно воспитать одиннадцать своих детей после смерти мужа. Взгляд изнутри на жизнь политической династии.

Страна
США
Жанр
Документальный, Биография
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

7.9 IMDb