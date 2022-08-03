Этель (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Ethel
Документальный, Биография97 мин18+
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О фильме
Документальный фильм НВО, посвященный Этель Кеннеди - супруге американского государственного деятеля Роберта Кеннеди, которая смогла самостоятельно воспитать одиннадцать своих детей после смерти мужа. Взгляд изнутри на жизнь политической династии.
СтранаСША
ЖанрДокументальный, Биография
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
7.9 IMDb
- РКРежиссёр
Рори
Кеннеди
- ЭКАктриса
Этель
Кеннеди
- РКАктриса
Рори
Кеннеди
- РБАктёр
Ральф
Банч
- СЧАктёр
Сизар
Чавез
- УКАктёр
Уолтер
Кронкайт
- ДХАктёр
Джимми
Хоффа
- ЮКАктриса
Юнис
Кеннеди Шрайвер
- ККАктриса
Кэтлин
Кеннеди Таунсенд
- ККАктриса
Кортни
Кеннеди
- ЖКАктриса
Жаклин
Кеннеди
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- РКПродюсер
Рори
Кеннеди
- ДЯПродюсер
Джек
Янгельсон
- БСОператор
Бадди
Сквайр
- МККомпозитор
Мириам
Катлер