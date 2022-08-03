Этель (фильм, 2012) смотреть онлайн

Документальный фильм НВО, посвященный Этель Кеннеди - супруге американского государственного деятеля Роберта Кеннеди, которая смогла самостоятельно воспитать одиннадцать своих детей после смерти мужа. Взгляд изнутри на жизнь политической династии.



