Если это случится с тобой (фильм, 1972) смотреть онлайн
8.61972, Если это случится с тобой
Кино для детей, Для самых маленьких64 мин12+
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О фильме
Школьники вместе с учителем отправляются в поход по местам сражений Великой Отечественной войны – искать могилы неизвестных солдат. Трое детей – спортсменка, отличник и хулиган – ночью у костра обсуждают, почему кто-то был способен на подвиги, а кто-то – нет. Тут будто по волшебству они переносятся на 30 лет назад: теперь им предстоит спасать раненного танкиста.
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Приключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.7 IMDb