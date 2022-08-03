Школьники вместе с учителем отправляются в поход по местам сражений Великой Отечественной войны – искать могилы неизвестных солдат. Трое детей – спортсменка, отличник и хулиган – ночью у костра обсуждают, почему кто-то был способен на подвиги, а кто-то – нет. Тут будто по волшебству они переносятся на 30 лет назад: теперь им предстоит спасать раненного танкиста.

