Если дракона не победить, то можно приручить
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Если дракона не победить, то можно приручить

Если дракона не победить, то можно приручить (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

2023, Если дракона не победить, то можно приручить
Документальный3 мин6+

О фильме

Елизаветинский детский хоспис похож на Замок, поэтому его жителей называют принцами и принцессами. Они живут обычной жизнью, так же играют и гуляют. Они болеют неизлечимой болезнью, которая незримо ходит рядом. Это Дракон. Он может напасть внезапно и забрать жизнь... И каждый день какой-то ребенок выигрывает у Дракона в схватке за жизнь, и она продолжается!

Если дракона не победить, то можно приручить смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
3 мин / 00:03

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