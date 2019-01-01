Эрмитаж. Сила искусства
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Эрмитаж. Сила искусства

Фильм Эрмитаж. Сила искусства

2019, Ermitage. Il potere dell'arte
Документальный16+
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О фильме

Более трех миллионов произведений искусства разных эпох, 66 842 квадратных метра выставочной площади, туристический маршрут длиной более 30 километров и свыше четырех миллионов посетителей ежегодно. Эрмитаж по праву является одним из самых известных музеев мира и главным музеем России.

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Страна
Италия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

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