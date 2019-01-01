Фильм Эрмитаж. Сила искусства
2019, Ermitage. Il potere dell'arte
Документальный16+
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О фильме
Более трех миллионов произведений искусства разных эпох, 66 842 квадратных метра выставочной площади, туристический маршрут длиной более 30 километров и свыше четырех миллионов посетителей ежегодно. Эрмитаж по праву является одним из самых известных музеев мира и главным музеем России.
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СтранаИталия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
- ММРежиссёр
Микеле
Мали
- АСАктёр
Александр
Сокуров
- СМАктёр
Семен
Михайловский
- ТПАктриса
Татьяна
Пономарева
- ИСАктриса
Ирина
Соколова
- ОФАктёр
Орландо
Файджес
- СКАктёр
Сергей
Кибальник
- МПАктёр
Михаил
Пиотровский
- ЖААктёр
Женя
Анисимов
- ТСАктёр
Тони
Сервилло
- HMАктёр
Harold
McIver Leich
- ДПСценарист
Джованни
Пискалья
- ВБПродюсер
Вероника
Боттанелли
- ДМКомпозитор
Дмитрий
Мячин