Фильм Эрмитаж. Сила искусства

Более трех миллионов произведений искусства разных эпох, 66 842 квадратных метра выставочной площади, туристический маршрут длиной более 30 километров и свыше четырех миллионов посетителей ежегодно. Эрмитаж по праву является одним из самых известных музеев мира и главным музеем России.



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