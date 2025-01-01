Эрик Прист vs Тайлер Ховард (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Eric Priest vs. Tyler Howard
О фильме
Тайлер Ховард по прозвищу «Геркулес» в последнее время перестал совершать подвиги – с 2021 года проиграл два боя из трех. Его новым соперником станет проспект, до сих пор не знающий поражений – Эрик Прист. Сможет ли перспективный американец одержать 15-ю победу подряд?
