Eric Clapton - Slowhand at 70: Live at the Royal Albert Hall (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Концерт Эрика Клэптона в Альберт-холле — выдающееся выступление одного из величайших рок-гитаристов мира в честь 50-летия его успешной карьеры. Оно проходит в легендарном концертом зале Лондона, где артист выступал более 200 раз и который занимает особое место в его сердце.



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