Эпоха танцев
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Эпоха танцев

Эпоха танцев (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Эпоха танцев
Документальные81 мин18+

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Сюжет

Движение, изменившее культурное лицо Латвии и всего Советского Союза. Рейв-вечеринки как символ музыкальной свободы и перемен. О пионерах советской DJ-культуры, западных основателях жанра «техно» и новом бескомпромиссном звуке.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.9 IMDb