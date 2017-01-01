Эпоха танцев (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Эпоха танцев
Документальные81 мин18+
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Сюжет
Движение, изменившее культурное лицо Латвии и всего Советского Союза. Рейв-вечеринки как символ музыкальной свободы и перемен. О пионерах советской DJ-культуры, западных основателях жанра «техно» и новом бескомпромиссном звуке.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.9 IMDb