Эпоха танцев (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Движение, изменившее культурное лицо Латвии и всего Советского Союза. Рейв-вечеринки как символ музыкальной свободы и перемен. О пионерах советской DJ-культуры, западных основателях жанра «техно» и новом бескомпромиссном звуке.



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