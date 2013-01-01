Эпидемия
Wink
Фильмы
Эпидемия

Эпидемия (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Los últimos días
Ужасы, Фантастика98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

2013 год. Таинственная эпидемия мгновенно распространилась по планете: теперь миром правит агорафобия — боязнь открытого пространства. Оставшиеся в живых люди прячутся под землей или внутри зданий.

Эпидемия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция, Испания
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эпидемия»

Всё