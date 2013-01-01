Эпидемия (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Los últimos días
Ужасы, Фантастика98 мин18+
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Сюжет
2013 год. Таинственная эпидемия мгновенно распространилась по планете: теперь миром правит агорафобия — боязнь открытого пространства. Оставшиеся в живых люди прячутся под землей или внутри зданий.
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Информация
СтранаФранция, Испания
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Триллеры
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДПРежиссёр
Давид
Пастор
- АПРежиссёр
Алекс
Пастор
- КГАктёр
Ким
Гутьеррес
- ХКАктёр
Хосе
Коронадо
- МЭАктриса
Марта
Этура
- ЛДАктриса
Летисия
Долера
- МИАктёр
Микель
Иглесиас
- Актёр
Иван
Массаге
- ПВАктёр
Пере
Вентура
- ЛСАктёр
Луис
Солер
- ХАктёр
Хвида
- ФХАктриса
Фара
Хамед
- ДПСценарист
Давид
Пастор
- АПСценарист
Алекс
Пастор
- Продюсер
Мерседес
Гамеро
- АМПродюсер
Альберто
Марини
- ДФХудожница
Джемма
Фаурия
- БГХудожник
Бальтер
Гальярт
- МРМонтажёр
Марти
Рока
- ДАОператор
Даниэль
Араньо
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес