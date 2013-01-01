Эпидемия (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

2013 год. Таинственная эпидемия мгновенно распространилась по планете: теперь миром правит агорафобия — боязнь открытого пространства. Оставшиеся в живых люди прячутся под землей или внутри зданий.



Эпидемия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.